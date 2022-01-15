Новости, события, факты

144 153 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Буров
    Ждём известия о безвременном отходе в иной мир Михал Виктырыча от травм не совместимых со здоровьем, прям в коридорах...«Людей это раздра...
  • Лариса Куперман
    Почему мы, русски...
  • Анатолий Лановой
    Это значит, что проблеск ума у тебя есть и ты удалил, когда вчитался в смысл. А по поводу знаков препинания со вспомо...Запад отказал Рос...

Алексей Куракин: Наблюдая за истерикой идиотов

Алексей Куракин: Наблюдая за истерикой идиотов

Жиденько подпустив в памперсы свой испуг от двух простых фактов: а) Россия и Китай больше не собираются молча наблюдать за вакханалией "цветных революций" возле своих границ, напротив – мгновенно будут посылать на х… режиссеров; б) в странах ОДКБ не просто есть подразделения сил специальных операций высокой степени боевой готовности, но они еще и могут быть переброшены менее чем за сутки в любую точку Евразии, в главном сортире мировой демократии (США) вдруг истерично вспомнили – Путин все еще собирается напасть на Украину.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх