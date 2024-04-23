В Польше на международных учениях НАТО погиб испанский солдат

Минобороны Польши сообщило, что на ежегодных учениях стран НАТО погиб испанский капрал. Ведомство утверждает, что это произошло в результате несчастного случае во время тактических учений с боевой стрельбой.
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