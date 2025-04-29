В Челябинске сотрудники полиции нашли и вернули потомкам утраченные награды их родственников

В Главном управлении МВД России по Челябинской области прошла церемония передачи двум жителям Южного Урала утраченных орденов и медалей, принадлежавших их близким родственникам, удостоенных наград за вклад в победу в Великой Отечественной войне или самоотверженный труд в мирное время.
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