ZDF: отключение доступа к Starlink может вызвать обрушение обороны ВСУ

Обрушение обороны ВСУ может произойти в случае, если американская компания SpaceX, которую возглавляет глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск, решит отключить доступ украинской армии к своей системе спутникового интернета Starlink.
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