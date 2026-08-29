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Контрафронт

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Украина: Местные власти сообщили, что 27 человек были убиты, в том числе глава общины Дмитровка, и...

Украина: Местные власти сообщили, что 27 человек были убиты, в том числе глава общины Дмитровка, и десятки получили ранения в результате удара российского беспилотника по большому складу боеприпасов в Миле Киевской области в вечерние часы 28 августа.

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