Минобороны: средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожили две управляемые авиабомбы Hammer французского производства.
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