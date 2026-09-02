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Политнавигатор

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Бессент дал отлуп Силуанову по всем проектам, но взял удобрениями

Бессент дал отлуп Силуанову по всем проектам, но взял удобрениями

США отказались обсуждать отмену санкций и любые соглашения с Россией до полного окончания военного конфликта на Украине.

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