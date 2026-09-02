Бессент дал отлуп Силуанову по всем проектам, но взял удобрениями

США отказались обсуждать отмену санкций и любые соглашения с Россией до полного окончания военного конфликта на Украине.
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- АС Известный америка...
- Румынка Санду: пр...
- ВМ Румынка Санду: пр...
Всё в духе Кремля: они нам санкции, а мы им-дешевые удобрения, мол добавьте еще санкций, и мы вам вообще удобрения бесплатно отдавать будем.