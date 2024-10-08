18 детских школ искусств Иркутской области обновили оборудование

В 2024 году Иркутская область уделила особое внимание развитию художественного образования в регионе, выделив средства на модернизацию материально-технической базы детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств.
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