Как сделать фотокнигу: инструкция для создания ностальгического подарка

5 шагов и еще 4 идеи, чтобы доставить радость близким. 123RF/legion-media.ru. Коллаж: 7Дней.ru Создание фотокниги — оригинальный способ сохранить воспоминания и в подходящем настроении ненадолго возвращаться в прошлое.