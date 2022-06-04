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Срок ареста продлили главе администрации Курского района Ставрополья

Срок ареста продлили главе администрации Курского района Ставрополья

Фигурантом уголовного дела стал Сергей Калашников. По версии следствия, заранее зная,что предприятие «ЖКХ Курского района» не имеет лицензии на утилизацию и захоронение бытовых отходов, он все же от имени администрации заключил с фирмой контракт.

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