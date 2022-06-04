Срок ареста продлили главе администрации Курского района Ставрополья

Фигурантом уголовного дела стал Сергей Калашников. По версии следствия, заранее зная,что предприятие «ЖКХ Курского района» не имеет лицензии на утилизацию и захоронение бытовых отходов, он все же от имени администрации заключил с фирмой контракт.