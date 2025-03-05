Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "русской угрозе", заявив, что французский лидер "исчезнет навсегда" в мае 2027 года.
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