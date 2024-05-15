НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

В Иванове пройдет очередной конкурс-фестиваль «Медные трубы»

В Иванове пройдет очередной конкурс-фестиваль «Медные трубы»

В Иванове пройдет очередной конкурс-фестиваль «Медные трубы»На площади Пушкина в Иванове 19 мая состоится торжественное открытие XVII Межрегионального конкурса-фестиваля духовых оркестров, ансамблей духовых и ударных инструментов, джазовых и эстрадных коллективов «Медные трубы».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх