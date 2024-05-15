В Иванове пройдет очередной конкурс-фестиваль «Медные трубы»На площади Пушкина в Иванове 19 мая состоится торжественное открытие XVII Межрегионального конкурса-фестиваля духовых оркестров, ансамблей духовых и ударных инструментов, джазовых и эстрадных коллективов «Медные трубы».
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