Маркетплейсы могут обязать уравнять комиссии российских и зарубежных продавцов

Минэкономразвития подготовило второй пакет мер по регулированию платформенной экономики, согласно которому маркетплейсы должны будут уравнять комиссии российских и зарубежных продавцов.
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