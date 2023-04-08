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Foreign Policy: черноморский план России обнажил «уязвимый шов» НАТО

Foreign Policy: черноморский план России обнажил «уязвимый шов» НАТО

Амбиции России в Черном море раскрыли уязвимое место в стратегии НАТО. Об этом пишет обозреватель издания Foreign Policy Робби Грамер.

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