Форвард «Эдмонтона» Пулюярви выбыл на 4-6 недель из-за травмы плеча. Он может стать ограниченно свободным агентом

Йессе Пулюярви получил травму плеча в последнем для «Эдмонтона» матче сезона. «Ойлерс» проиграли «Колорадо» в финале Западной конференции Кубка Стэнли (0-4, 5:6 ОТ в четвертом матче).
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