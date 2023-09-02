На Украине арестовали олигарха Коломойского, Зеленский сказал, так будет с каждым коррупционером

ВУ

Виталий Уткин

Есть столь глубоко этически падшие люди, которым ни в коем случае нельзя доверять ни в чём: сейчас они тебе обещают всё, что угодно, а уже завтра они от своих обещаний откажутся. Например, алкоголики и прочие наркоманы “со стажем” проявляют лишь абсолютный эгоизм, у них остаётся только один тропизм: к деньгам и своему наркотику, интересы же других людей, принцип порядочности, элементарная честность — всё это оказывается вне сферы досягаемости их деградировавших сознаний... (сноска: тропизм — это зоологический термин, обозначающий неудержимое, непреклонное влечение неких животных к удовлетворению своих инстинктивных потребностей. Например, клещ, ощущая на расстоянии тело своей жертвы, будет, несмотря ни на что, ползти только в направлении к этой своей цели...) Посмотрите люди: вы сейчас сражаетесь за “земное”, теряя Духовное! Даже победив в битве — вы проиграете по большому счёту, потерпев полное поражение в битве за душу! Ведь уже и сейчас Украина потеряла все свои добрые наработки, наполнив себя чудовищной энергетической грязью! Вы — по своей воле — окунулись в ад!