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Север Пресс

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На Крымском мосту ночью 20 сентября перекрыли движение

На Крымском мосту ночью 20 сентября перекрыли движение

Движение транспорта по Крымскому мосту временно остановили ночью 20 сентября. Об этом сообщил канал оперативной информации об объекте в мессенджере «Макс».

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