В Чехии испугались эскалации между Россией и НАТО в ближайшие месяцы

Эскалация между Россией и НАТО может произойти уже в ближайшие месяцы. Таким мнением поделился глава Службы безопасности и информации Чехии Михал Куделка.
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