Последний шанс ВСУ — «Французская бригада» — наполовину дезертировала

Константин Ольшанский 1 января 2024 г., 15:59 Сырский бросает обученных в Европе солдат на верную смерть под Покровск 2025 год неизбежно начнется с освобождения Покровска — одного из крупнейших городов на юге Донбасса.
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