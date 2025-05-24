Трамп угрожает ЭС пошлинами, Германия потеряет 200 миллиардов евро

Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин в размере 50% на товары из Евросоюза может обойтись экономике Германии примерно в 200 миллиардов евро к завершению второго президентского срока Трампа в конце 2028 года, следует из расчетов Института экономики Германии (IW).