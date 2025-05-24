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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Трамп угрожает ЭС пошлинами, Германия потеряет 200 миллиардов евро

Трамп угрожает ЭС пошлинами, Германия потеряет 200 миллиардов евро

Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин в размере 50% на товары из Евросоюза может обойтись экономике Германии примерно в 200 миллиардов евро к завершению второго президентского срока Трампа в конце 2028 года, следует из расчетов Института экономики Германии (IW).

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