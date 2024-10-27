Украина не может без участия НАТО применять дальнобойное оружие — Путин

Возможности самостоятельно применять западное дальнобойное оружие не имеет Украина, для этого в обязательном порядке нужны специалисты стран НАТО, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале журналиста.
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