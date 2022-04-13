«Белые перчатки» сняты: второй этап спецоперации на Украине учтёт ошибки первого?

Некоторые в силу своей природной тупости, остальные по причине того, что совершенно ничего не понимают в современных методах ведения войн наивно полагают, что 1-ый этап СВО, завершившийся отводом группы российских войск с территории трех областей, ранее ими занимаемых, стал полным и окончательным фиаско российской военной машины, столкнувшейся с четким и организованным сопротивлением украинской стороны, результатом чего стали переговоры с «шайкой наркоманов и нацистов» делегации во главе с Мединским, закончившиеся попыткой слива интересов России на них.