Депутат — о схеме мошенников про «успешных мужчин»: надо соблюдать кибергигиену

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин прокомментировал в беседе с RT новую схему кражи денег, при которой мошенники предлагают россиянкам от имени якобы «успешных мужчин 30—35 лет» бесплатный визит в салон красоты.
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