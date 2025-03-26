Депутат — о схеме мошенников про «успешных мужчин»: надо соблюдать кибергигиену

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин прокомментировал в беседе с RT новую схему кражи денег, при которой мошенники предлагают россиянкам от имени якобы «успешных мужчин 30—35 лет» бесплатный визит в салон красоты.