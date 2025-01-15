Автоэксперт Мосеев: Evolute грозит закрытие, если не увеличатся продажи

Российская автокомпания Evolute, которая собирает электромобили и гибриды китайской компании Dongfeng в Липецкой области, показала за прошлый год крайне низкие результаты продаж – на учет встало менее 1,6 тыс.
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