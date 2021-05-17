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Чубайс и ненависть к СССР/или метод от противного

Чубайс и ненависть к СССР/или метод от противного

Для миллионов моих сограждан Советский Союз – Родина. Увы, преданная и растоптанная тремя нетоварищами.

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Ирина
Тупоголовые враги коммунистов вследсвие низкого интеллекта и низкопробного плебейского ,ыдляцкого менталитета ,не способны просчитать последствия того ,что они говорят и пишут ,поэтому ,они вечно ляпнут что ни попадя ,а потом трусливо выкручиваются "не так поняли ","вырвали из контекста ", поэтому ,ни постоянно пытаются доказать одно а получается -совершенно другое . До Чубайса
Ирина
никак не дойдет ,что если он ,ненавидимый большинством граждан России ,против СССР ,то это только в плюс СССР .

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