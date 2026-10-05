Эквадор: Владелец магазина был убит после того, как неизвестные вооруженные люди на мотоциклах открыли огонь по его магазину в секторе Бастион-Популяр в Гуаякиле в вечерние часы 4 октября.
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