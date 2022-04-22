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Электронные палочки для еды сделают пищу более соленой

Электронные палочки для еды сделают пищу более соленой

Еда с низким содержанием соли, но без потери вкуса — мечта, которая скоро может стать явью. Японская компания Kirin в партнерстве с Университетом Мэйдзи представила электронные палочки для еды, которые усиливают восприятие солености у людей.

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