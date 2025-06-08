Неплательщица из Шуи выселена из социальной квартиры

Злоупотребление спиртными напитками привело к финансовым трудностям и образованию долгов за жилье. Несмотря на отключенные коммунальные услуги, женщина не предприняла никаких мер для погашения задолженности.
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