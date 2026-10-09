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Татар-информ

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Два судна на воде: Минэкологии РТ и ВНИРО начали научную экспедицию на Волге

Два судна на воде: Минэкологии РТ и ВНИРО начали научную экспедицию на Волге

Фото: пресс-служба МЭПР РТ Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и Татарский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) начали комплексную научную экспедицию на Волжском плесе Куйбышевского водохранилища.

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