Трамп просит Саудовскую Аравию округлить сумму инвестиций в США до $1 трлн

Саудовская Аравия вероятно проинвестирует американскую экономику на $1 трлн (99 трлн руб.), заявил президент США Дональд Трамп 23 января, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.
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