Убытки азиатских хедж-фондов выросли в 3 квартале, что стало худшим результатом с 2008 года

Убытки азиатских хедж-фондов выросли в 3 квартале, что стало худшим результатом с 2008 годаУбытки хедж-фондов, ориентированных на развивающиеся рынки Азии, выросли в 3 квартале, что стало худшим результатом с 2008 года, сообщило агенство Reuters.