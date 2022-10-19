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Убытки азиатских хедж-фондов выросли в 3 квартале, что стало худшим результатом с 2008 года

Убытки азиатских хедж-фондов выросли в 3 квартале, что стало худшим результатом с 2008 годаУбытки хедж-фондов, ориентированных на развивающиеся рынки Азии, выросли в 3 квартале, что стало худшим результатом с 2008 года, сообщило агенство Reuters.

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