Часовая директива вместо переговоров — почему встреча Зеленского и Трампа носила исключительно уведомительный характер? Предвыборная дипломатия ООН — как призывы к прекращению огня обслуживают интересы республиканцев перед голосованием в Конгресс? Бизнес на крови — почему европейские элиты и военно-промышленный комплекс финансово не выживут без затяжного конфликта? И отложенный финал — правда ли, … Читать далее: https://govorit.