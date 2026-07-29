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Говорит Европа ⚡

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Евгений Мураев: Переговоры невозможны, потому что Зеленскому выгоднее тянуть до выборов в США

Евгений Мураев: Переговоры невозможны, потому что Зеленскому выгоднее тянуть до выборов в США

Часовая директива вместо переговоров — почему встреча Зеленского и Трампа носила исключительно уведомительный характер? Предвыборная дипломатия ООН — как призывы к прекращению огня обслуживают интересы республиканцев перед голосованием в Конгресс? Бизнес на крови — почему европейские элиты и военно-промышленный комплекс финансово не выживут без затяжного конфликта? И отложенный финал — правда ли, … Читать далее: https://govorit.

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