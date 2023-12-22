7 продуктов, которые чаще всего становятся причиной отравлений

Каждый год от пищевых отравлений умирает тысячи людей во всем мире. Причем чаще всего травятся не грибами или зараженными ботулизмом консервами, а самыми обычными продуктами, которые есть на каждой кухне.
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