Шоу-бизнес: Из-за чего поссорились Фаина Раневская и Любовь Орлова: Упрекала в любви к «тряпью и косметике»

Трудно найти двух других актрис в нашей стране, о которых слагалось бы так много легенд: Фаина Раневская и Любовь Орлова были подругами, но в то же время среди актеров ходило немало разговоров об их вражде.
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