Ждуны Донбасса

Сергей Андросов

Я так в Луганске справку временной регистрации получал. Пришёл в Жовтневый пункт к 10:00 и только в 13:30 получил справку. Все чинуши бегают как сраные ёжики, никто не хочет работать. Всё верно написано. Наследие хохлов ещё сильно там, а эти курицы перестраиваться не хотят.