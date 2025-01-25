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Ждуны Донбасса

Ждуны Донбасса

Вас не удивляет, что многие «воякы» различных украинских нацбатов родом из Донецка, Луганска, Харькова, Мариуполя? Меня — очень.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Я так в Луганске справку временной регистрации получал. Пришёл в Жовтневый пункт к 10:00 и только в 13:30 получил справку. Все чинуши бегают как сраные ёжики, никто не хочет работать. Всё верно написано. Наследие хохлов ещё сильно там, а эти курицы перестраиваться не хотят.
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20 час.
v
vakula
А причём здесь Россия, чиновники остались те же Украинские. Как работали раньше при Украине, так работают и при новой власти плюс прифронтовой бардак.
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18 час.

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