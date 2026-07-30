В Салехарде побит рекорд по жаре

В Салехарде погода обновила рекорд лета. Температура воздуха 29 июля превысила максимум дня, зафиксированный 21 год назад, сообщили в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает «Север-пресс».