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РИА Новый день

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В Салехарде побит рекорд по жаре

В Салехарде погода обновила рекорд лета. Температура воздуха 29 июля превысила максимум дня, зафиксированный 21 год назад, сообщили в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает «Север-пресс».

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