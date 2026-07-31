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Баварский кошмар: в традиционную белую колбаску добавили червей

Баварский кошмар: в традиционную белую колбаску добавили червей

Немецкие исследователи из университета в Кульмбахе разработали экспериментальный рецепт традиционной баварской белой колбаски (вайсвурст), заменив часть свинины измельченными мучными червями, сообщает издание Bild .

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