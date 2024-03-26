Сотрудниками ФСБ России и МВД России задержаны подозреваемые в хищениях и превышении должностных полномочий

«Сотрудниками ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО выявлена и пресечена противоправная деятельность участников организованной группы, состоявшей из должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края.
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