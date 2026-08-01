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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Турнир UFC в Белграде – рекордный для лиги по количеству финишей и досрочных побед в первом раунде

1 августа в Белграде прошел дебютный турнир UFC. Из 14 боев 12 завершились досрочно, из них 10 – в первом раунде.

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