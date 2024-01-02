Родыгин напомнил о том, что штрафы за нарушение пожарной безопасности увеличены вдвое

Начальник отдела по работе со СМИ ГУ МЧС России по РТ, Андрей Родыгин, напомнил, что в Татарстане до 8 января действует особый противопожарный режим, в рамках которого штрафы за нарушение пожарной безопасности увеличены вдвое.