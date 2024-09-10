Болгаркой по замку – и нет долгов: в Астрахани автомеханик решил свои проблемы за счет начальства

За такую «находчивость» он может получить до 5 лет. В отдел полиции №1 УМВД по Астрахани обратился 44-летний соучредитель автосервиса – он обнаружил, что кто-то проник в кабинет руководителя втомастерской и похитил оттуда 100 тыс.