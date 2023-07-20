"А он мне - агрессивно так - это "Заговор", - глава Евросоюза пожаловался на поведение Лаврова

Жозеп Боррель накануне разразился скорбным монологом - он дескать к главе российского МИД Лаврову, со всей душой, указал на ошибки совершаемые российской властью и президентом Путиным лично, а он - мне не поверил, да еще и агрессивно ответил.
Жозеп Боррель накануне разразился скорбным монологом - он дескать к главе российского МИД Лаврову, со всей душой, указал на ошибки совершаемые российской властью и президентом Путиным лично, а он - мне не поверил, да еще и агрессивно ответил.
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