Трёх юных «поварят» прооперировали в Педиатрическом университете с начала года

Одним из первых поступил 15-летний подросток с ампутацией пальца. Микрохирурги Педиатрического университета в первые дни нового года прооперировали трёх юных пациентов с травмами рук после работы на кухне.
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