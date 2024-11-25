Пассажир загоревшегося в Анталье самолета рассказал, как помогал спасать людей

Пассажир самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут", который летел из Сочи и загорелся при посадке в аэропорту турецкой Антальи, рассказал РЕН ТВ, что помогал спасать людей из охваченного пламенем воздушного судна.
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