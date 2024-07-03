"Сделаете хуже": в США обратились к НАТО с отчаянным требованием по Украине. Столтенбергу придется прислушаться к авторам послания

Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании© AP Photo / Armando Babani НАТО должна отказать Украине в приеме в альянс на июльском саммите в Вашингтоне, потребовали американские ученые и аналитики в открытом письме, опубликованном в газете Politico.
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