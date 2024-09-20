Новосибирская "Сибирь" одержала четвёртую подряд победу в чемпионате КХЛ

В этот раз сибирякам удалось переиграть в домашнем матче китайский "Куньлунь Ред Стар".Хоккеисты "Сибири" одержали 19 сентября "трудовую победу", обыграв китайский "Куньлунь Ред Стар", заявил главный тренер команды Вадим Епанчинцев.
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