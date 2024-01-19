На Украине рассказали о пополнении бюджета благодаря VIP-камерам СИЗО

Минюст Украины: госбюджет получил 660 тысяч долларов благодаря VIP-камерам СИЗО За три года существования VIP-камеры СИЗО принесли украинскому бюджету около 25 миллионов гривен (примерно 660 тысяч долларов).
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