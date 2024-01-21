Вызов всему миру

Вик Норд

Мало того,что ИМЕННО падение уровня образования западного кластера земной цивилизации,и подвёл черту над ея гегемонией,так они это ускоряют дебилизацией управления(кадры решают всё...),тупость некоторых(да чё уж некоторых...)операций по внедрению демократий,зашкаливает,настолько,что Россия ЗАБЛАГОВРЕМЕННО предупреждает лояльные режимы к России(ну почти лояльные),как например в Турции,Грузии,Белоруссии,Казахстане,Сербии о попытках мятежа,и свержении неугодной кое кому власти,может и ещё где было,но не попало в публичную сферу,на корню задавили... .Негодные средства,дешёвые провокации,недешёвые провокации(типа взрыва газопроводов),уронили репутацию колл.запада НАСТОЛЬКО,что даже у этих гамадрилов зашёл разговор о восстановлении ДОВЕРИЯ(!!!),то есть,те страны у кого есть хоть микроскопическая независимость,вообще НЕ ЖЕЛАЮТ разговаривать наглосаксами,от слова совсем...,конечно не просто так не хотят,а потому что появилась альтернатива,амеро-британскому "доверию".Что ж можно только порадоваться ускорению событий.Видимо в этом случае,им не мешать,даже случайно... .