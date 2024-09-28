Во Владивостоке массово ограничили движение на дорогах

В центре Владивостока действует временное ограничение движения автотранспорта. Дороги в центре города и переезды на мостах перекрыты в связи с проведением марафона «Мосты Владивостока», сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии