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Аналитик: продажи iPhone SE 2022 начнут падать, когда на рынке появятся смартфоны линейки iPhone 14

Аналитик: продажи iPhone SE 2022 начнут падать, когда на рынке появятся смартфоны линейки iPhone 14

По оценкам аналитиков Digitimes Шона Лина и Люка Лин, поставки нового смартфона Apple iPhone SE 2022, которые сегодня выходит во многих регионах мира, составят около 30 миллионов единиц, что примерно соответствует поставкам смартфона iPhone SE 2020.

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