Аналитик: продажи iPhone SE 2022 начнут падать, когда на рынке появятся смартфоны линейки iPhone 14

По оценкам аналитиков Digitimes Шона Лина и Люка Лин, поставки нового смартфона Apple iPhone SE 2022, которые сегодня выходит во многих регионах мира, составят около 30 миллионов единиц, что примерно соответствует поставкам смартфона iPhone SE 2020.
По оценкам аналитиков Digitimes Шона Лина и Люка Лин, поставки нового смартфона Apple iPhone SE 2022, которые сегодня выходит во многих регионах мира, составят около 30 миллионов единиц, что примерно соответствует поставкам смартфона iPhone SE 2020.
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